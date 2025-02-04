Північнокорейські військові не брали участі в бойових діях у Курській області Росії з середини січня, повідомила розвідка Південної Кореї (NIS).

Чому північнокорейські солдати покинули фронт?

“З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, дислоковані в російській Курській області, беруть участь у бою”, − пояснила NIS.

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За даними розвідки, однією з причин відсутності північнокорейських військових на полі бою є суттєві втрати, яких вони зазнали. NIS наразі з’ясовує точні причини їхньої відсутності.

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Північна Корея відправила близько 11000 військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як зазначає NIS, 300 вже загинули, а близько 2700 отримали поранення.

Буданов заперечив виведення північнокорейських військових

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявляв у інтерв’ю військовому сайту The War Zone (TWZ), що нещодавні повідомлення ЗМІ про майже повне відведення військ Північної Кореї від лінії фронту “помилкові”.

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Внаслідок авіаудару загинуло четверо людей.

Однак раніше представник ГУР МО Андрій Юсов казав, що північнокорейські війська, яких РФ залучила до війни проти України у Курській області, зазнають великих втрат. 

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Через це росіяни проводять ротацію на Курщині

The New York Times з посиланням на американських чиновників писало, що північнокорейські солдати, які воювали на боці Росії проти України, були відведені з лінії фронту в Курській області після серйозних втрат.

А Сили спеціальних операцій ЗСУ своєю чергою підтверджували, що на Курщині приблизно три тижні не відмічалася присутність північнокорейських військ.

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