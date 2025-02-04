Північнокорейські військові не брали участі в бойових діях у Курській області Росії з середини січня, повідомила розвідка Південної Кореї (NIS).

Чому північнокорейські солдати покинули фронт?

“З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, дислоковані в російській Курській області, беруть участь у бою”, − пояснила NIS.

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За даними розвідки, однією з причин відсутності північнокорейських військових на полі бою є суттєві втрати, яких вони зазнали. NIS наразі з’ясовує точні причини їхньої відсутності.

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Північна Корея відправила близько 11000 військових для підтримки Росії у війні проти України. З них, як зазначає NIS, 300 вже загинули, а близько 2700 отримали поранення.

Буданов заперечив виведення північнокорейських військових

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявляв у інтерв’ю військовому сайту The War Zone (TWZ), що нещодавні повідомлення ЗМІ про майже повне відведення військ Північної Кореї від лінії фронту “помилкові”.

Однак раніше представник ГУР МО Андрій Юсов казав, що північнокорейські війська, яких РФ залучила до війни проти України у Курській області, зазнають великих втрат.

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Через це росіяни проводять ротацію на Курщині.

The New York Times з посиланням на американських чиновників писало, що північнокорейські солдати, які воювали на боці Росії проти України, були відведені з лінії фронту в Курській області після серйозних втрат.

А Сили спеціальних операцій ЗСУ своєю чергою підтверджували, що на Курщині приблизно три тижні не відмічалася присутність північнокорейських військ.