У січні Україна отримала сплеск запитів від російських родин, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, які служать в московській армії, повідомив Київ у вівторок.

Минулого року Україна створила гарячу лінію для росіян, щоб вони могли дізнатися подробиці про зниклих родичів і друзів в рамках зусиль з оптимізації обміну полоненими.

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Гаряча лінія під назвою «Хочу знайти» працює під керівництвом Координаційного центру з питань поводження з військовополоненими, який повідомив, що минулого місяця отримав 8 548 запитів.

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«Така кількість звернень за місяць є рекордною», - йдеться у повідомленні в Telegram, додаючи, що ця цифра на 22% більша, ніж у грудні.

Центр повідомив, що з моменту запуску проекту він отримав понад 60 000 запитів на інформацію про зниклих безвісти російських військовослужбовців.

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Реальна кількість зниклих безвісти російських військовослужбовців, ймовірно, в два-три рази вища, оскільки «не всі родичі ще звернулися до українського проекту».

За даними центру, в українському полоні перебували або залишаються 1 790 російських військовослужбовців, і що 408 з них вже були обміняні.

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Загальна кількість російських військовополонених в Україні є вищою.

У координаційному центрі заявили, що збільшення кількості запитів з боку Росії «свідчить про величезні втрати ворога в Україні».