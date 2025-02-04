Верховна Рада затвердила постанову, яка ратифікує угоду між урядами України та Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Ратифікація угоди з Британією - що відомо

Законодавча ініціатива під реєстраційним номером 0300 була підтримана 245 голосами народних депутатів.

Ратифікація парламентом відповідної Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру.

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У свою чергу ратифікація дасть змогу започаткувати та забезпечити реалізацію спільних проєктів з розвитку спроможностей у галузі протиповітряної оборони.

За умовами угоди, Велика Британія виділить Україні до 2 мільярдів фунтів стерлінгів на закупівлю засобів ППО, ракет, а також на забезпечення обслуговування та ремонту військової техніки безпосередньо в Україні.

31 січня уряд України передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації рамкової угоди з Великою Британією.

Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство − подробиці

16 січня Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві Угоду про 100-річне партнерство.

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У цей день Кір Стармер прибув до України з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття.

Угода про 100-річне партнерство передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки, розвиток науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і БпЛА, а також зміцнення співпраці в енергетичному секторі та виробництві “зеленої” сталі.