До складу російського «тіньового флоту», що експортує нафту з РФ в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи.

Про це свідчать результати розслідування міжнародного журналістського консорціуму, повідомляє DW.

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230 танкерів із США та Європи у складі російського «тіньового флоту» - подробиці

За даними німецьких телеканалів NDR та WDR, понад третину суден так званого “тіньового флоту” Москви було продано Росії вже після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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Цікаво, що продаж відбувся за значно вищими цінами, ніж до початку війни, коли ціни на старі танкери підскочили вдвічі.

Загалом, продаж цих суден приніс колишнім власникам, включаючи німецькі компанії, мільярди євро прибутку.

Зокрема, з 2022 по 2024 рік 11 танкерів, що раніше належали німецьким судноплавним компаніям, змінили власника і тепер входять до складу “тіньового флоту” Росії.

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Лише на цих операціях німецькі судновласники заробили близько 200 мільйонів євро.

Продаж танкерів за завищеними цінами для РФ

Розслідування також виявило продаж танкерів кількома судноплавними компаніями, серед яких Schulte та Chemikalien Seetransport GmbH з Гамбурга, а також Salamon AG з Дортмунда.

Хоча продаж танкерів до “тіньового флоту” не порушує чинного законодавства, експерт галузевої служби Lloyds List Intelligence, Мішель Бокман, переконаний, що судновласники, які беруть участь у таких угодах, повністю усвідомлюють кінцеве призначення цих танкерів.

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У Німеччині занепокоєні діяльністю “тіньового флоту РФ”

Асоціація судновласників Німеччини (VDR) висловила занепокоєння щодо цих даних, назвавши їх “тривожним розвитком подій”. У своїй заяві VDR наголосила на необхідності відповідального підходу до продажу суден, особливо враховуючи сучасну геополітичну напруженість.

Представники асоціації зазначили, що отримання прибутку від продажу танкерів не повинно відбуватися за рахунок безпеки чи етичних норм.

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Російський “тіньовий флот”, який, за оцінками Київської школи економіки, налічує понад 650 суден, опинився під пильною увагою у 2024 році.

Причиною цього стали не лише звинувачення в нелегальному транспортуванні російської нафти, але й інциденти з пошкодженням інфраструктури в Балтійському морі.

Зокрема, одне з суден “тіньового флоту” потрапило під підозру у навмисному пошкодженні підводного комунікаційного кабелю Estlink-2 у Фінській затоці наприкінці 2024 року.

Через це європейські військові, розвідувальні служби та політики розглядають російський “тіньовий флот” як серйозну загрозу безпеці.