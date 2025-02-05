Рекордно висока одноразова виплата в розмірі 4 мільйонів рублів (40 000 доларів) привабила призовників з усієї Росії до Самарської області, щоб підписати військові контракти - але підписання контракту має свою ціну. За повідомленнями Верстки, багатьох з цих новобранців відправляють одразу до штурмових загонів з мінімальною підготовкою.

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Два вербувальники в Самарі, до яких звернулися журналісти “Верстки”, підтвердили, що більшість нових контрактників, які записалися в період з 1 січня по 1 лютого, щоб отримати премію в 4 мільйони рублів, призначаються на штурмові посади.

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Один вербувальник сказав, що хоча деякі призовники з інших регіонів можуть служити на безпечніших посадах за меншу платню, більшість з тих, хто записується в Самарі, відправляються “на штурм” - термін, що асоціюється зі штурмовими операціями.

Інший рекрутер сказав “Верстці”, що попит високий: “Люди приїжджають з усієї Росії. З пропозицією 4 мільйони рублів [$40 000] плюс додаткові 50 000 [$500] на місяць протягом дев’яти місяців, це не дивно. Навіть у Москві платили вдвічі менше, тож тепер усі їдуть до Самари. Гуртожитки переповнені”.

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Жінка, чий чоловік підписав контракт у Самарі в січні, розповіла, що його швидко направили до фронтового підрозділу - по суті, це інша назва штурмового загону. Її попередили, що більшість новобранців виконують подібні функції і що підготовка її чоловіка перед відправленням триватиме лише два тижні.

Один солдат-контрактник з Пермі поділився з “Версткою”, що його ледь не відправили на фронт. Він поїхав до Самари, щоб записатися на вигідну виплату, але в останню хвилину відмовився.

“За дві години до відправки нам сказали, що нас “кинули” і що нас переб’ють у штурмовій групі, - сказав він. “Це легкі гроші, ці чотири мільйони. Звичайно, вони посилають людей на смерть. Ніхто 4 мільйони рублів просто так не віддасть”.

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Інший солдат у розмові з виданням розповів, що деякі новобранці проходять лише дводенну підготовку перед тим, як їх відправляють у бій.

“Мої хлопці нещодавно поїхали [були відправлені на ] - лише двоє з 50 повернулися”, - сказав він.

Літера «Z», тактична відзнака російських військ в Україні, на захопленому російському основному бойовому танку, який буде відремонтований у майстерні бригади в Харківській області, 20 лютого 2023 року, на тлі російського вторгнення в Україну. Фото Ясуйоші Чіба / AFP

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Скільки грошей обіцяють російським новобранцям?

За інформацією “Верстки”, 4 мільйони рублів ($40 000) підписного бонусу включають 3,6 мільйона рублів ($36 000) з обласного бюджету і 400 000 рублів ($4 000) від Міністерства оборони.

За даними регіонального уряду, за перший рік служби новобранці можуть заробити до 7 мільйонів рублів ($70 000).

Не лише солдати отримують вигоду від сплеску набору. Регіональна влада Самари виділила 97 мільйонів рублів ($97 000) у 2024 році на зарплати рекрутерам, які беруть участь у наборі нових контрактників.