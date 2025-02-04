Президент Володимир Зеленський ініціював прискорення модернізації системи української військової авіації після обговорення перспектив розвитку Повітряних сил.

Він зобов’язав міністра оборони, Рустема Умєрова, забезпечити реалізацію всіх необхідних організаційних змін.

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Зеленський: Українське небо посилять французькі винищувачі

«Провів нараду щодо розвитку наших Повітряних сил і передусім української військової авіації. Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України.

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І це успіх Збройних сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн. Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону», - зазначив Зеленський.

За його словами, наразі першочерговим завданням є якнайшвидше оновлення системи української військової авіації.

Більше по темі Сибіга розкритикував заяви Путіна на тему легітимності Зеленського Очільник МЗС нагадав, що російський лідер узурпував владу, розтоптав російську конституцію, а також убив або ув’язнив опонентів.

«Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил. Зокрема, в розмові на нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса)», - сказав Президент.

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Президент доручив міністру оборони впровадити заплановані організаційні зміни.

Також під час наради обговорювалися перспективи співпраці з міжнародними партнерами.

Mirage 2000 скоро будуть в Україні - подробиці

28 січня міністр закордонних справ Франції підтвердив, що винищувачі Mirage 2000 незабаром приєднаються до захисту українського неба.

Mirage 2000 - сучасний французький винищувач.

Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році як доступну альтернативу та запасний варіант на випадок відмови від складного та вартісного проєкту «бойового літака майбутнього» ACF, що в той час був в реалізації.

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Французький винищувач може бути озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага боєкомплекту - 6300 кілограмів.