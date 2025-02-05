Туреччина розраховує на початок ініціативи щодо врегулювання війни в Україні найближчим часом, повідомив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю Anadolu.

Заява туреччини про мирні ініціатив щодо війни в Україні

Фідан заявив, що конкретні мирні ініціативи можуть з’явитися вже у червні 2025 року.

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Водночас очільник МЗС Туреччини наголосив, що перед зустріччю Дональда Трампа та Владіміра Путіна варто провести “закулісну роботу”.

“Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів Росії й США необхідна закулісна робота, підготовка до неї”,– додав міністр.

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Фідан зауважив, що Туреччина продовжує докладати дипломатичних зусиль для досягнення миру між Україною та Росією.

Ердоган має власний мирний план завершення війни в Україні

Ще в листопаді 2024 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розробив власний “мирний план” припинення війни між Росією та Україною та представить його під час зустрічі лідерів G20.

Він пропонував президент України Володимиру Зеленському відкласти обговорення питання про вступ до НАТО щонайменше на 10 років для поступки Путіну, створити демілітаризовану зону на сході Донбасу, і розмістити там “міжнародні війська” як додаткову гарантію, а також гарантувати Україні постачання зброї для компенсації за згоду не вступати до НАТО.

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У вересні 2024 року президент Туреччини заявляв, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, і що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.