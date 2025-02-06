Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує широкомасштабні скорочення у федеральних установах. У середу співробітники Центрального розвідувального управління повідомили, що отримали листи з пропозицією звільнитися за власним бажанням.

Звільнення в ЦРУ: хто потрапить під скорочення?

«Ці кроки є частиною цілісної стратегії, спрямованої на те, щоб наповнити це управління новою енергією, надати можливості для появи нових лідерів і краще позиціонувати ЦРУ для виконання своєї місії», – йдеться в заяві відомства.

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Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що має намір сприяти досягненню мети Трампа – усунення всього, що він вважає неефективним в уряді, але наполягав: «Ми будемо збирати розвіддані …в кожному куточку земної кулі, незалежно від того, наскільки це складно», і будемо «проводити таємні операції за вказівкою президента, йдучи туди, куди ніхто інший не може піти, і роблячи те, що ніхто інший не може зробити».

«Якщо все це схоже на те, на що ви підписалися, – сказав Реткліфф співробітникам ЦРУ, – тоді приготуйтеся працювати по-новому. Якщо ж ні, то настав час знайти нову роботу».

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Посада директора національної розвідки, яка контролює ЦРУ, ще не заповнена, оскільки Сенат ще не затвердив кандидатуру Талсі Ґеббард. У вівторок вона подолала першу перешкоду, отримавши схвалення Сенатського комітету з питань розвідки.

Американські ЗМІ були вражені тим, як ЦРУ сформувало нові відносини з українськими розвідслужбами з самого початку російського вторгнення понад десять років тому.

«З 2014 року ЦРУ та українські спецслужби таємно встановили глибоке партнерство, перетворивши їх із колишніх ворогів часів Холодної війни на одних із найбільш довірених партнерів», – писав цього тижня ABC News.

У середу залишалося незрозумілим, чи поширюватиметься пропозиція про звільнення за власним бажанням на всіх співробітників ЦРУ, включно з вищими посадовими особами з високим рівнем відповідальності за поточні операції та ініціативи.

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Що буде з ЦРУ після звільнень?

В інтерв’ю CNN конгресмен Пет Феллон (республіканець від штату Техас), новий голова підкомітету з персоналу Комітету з питань збройних сил Палати представників, сказав, що він часто контактував з адміністрацією щодо подібних «програм добровільного скорочення», і що ті, хто обіймає керівні посади, швидше за все, залишаться, оскільки «той, хто любить свою роботу, як правило, добре в ній розбирається».

Серед інших установ і відомств, на які націлилася адміністрація, – Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Міністерство освіти та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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Створене президентом-демократом Джоном Кеннеді у 1961 році з метою посилення американського впливу у світі в умовах конкуренції з Радянським Союзом, USAID протягом останніх років надало Україні десятки мільярдів доларів. Тим не менш, воно стало однією з перших мішеней нової адміністрації, коли Трамп заявив, що ним керує «купка божевільних».

Чистки Трампа поширились і на ФБР у відповідь на розслідування цього відомства Міністерства юстиції щодо заворушень його прихильників на Капітолійському пагорбі у 2021 році після його програшу на президентських виборах 2020 року. В анкетах, розісланих співробітникам ФБР, запитували про їхню роль у розслідуванні спроби державного перевороту 6 січня.

Також під прицілом Трампа цього тижня опинилося Міністерство освіти, створене в 1979 році президентом-демократом Джиммі Картером, на похоронах якого Трамп був присутній минулого місяця. Десятки співробітників вже відправлені додому, а Білий дім, як повідомляється, готує указ про повну ліквідацію міністерства.

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Республіканці роками скаржилися на лівацький порядок денний Міністерства освіти. Подібні скарги надходили й на місцевому рівні в консервативних штатах, здебільшого на політику шкіл щодо трансгендерних учнів і викладання «критичної расової теорії», яка просуває ідею про те, що американці мали расові упередження з моменту заснування країни.

Бюджет Міністерства освіти на 2024 рік склав 241,7 мільярда доларів, або близько двох відсотків федерального бюджету. Асигнування для USAID того ж року становили близько 40 мільярдів доларів. Загальні річні операційні витрати ЦРУ не розголошуються.