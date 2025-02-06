Морське відомство Данії заявило в середу, що посилить перевірки нафтових танкерів, які курсують її водами, з метою виявлення «тіньового флоту» Росії, що порушує санкції і підозрюється у підводних диверсіях.

За останні місяці в Балтійському морі було розірвано кілька підводних телекомунікаційних і енергетичних кабелів, а експерти і політики звинувачують Росію в організації гібридної війни проти західних країн, які підтримують Україну.

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«Данське морське відомство активізує свої зусилля для забезпечення того, щоб нафтові танкери... дотримувалися правил безпеки на морі, захисту навколишнього середовища і захисту моряків», - йдеться в заяві агентства Sofartsstyrelsen.

Посилені перевірки безпеки стали «відповіддю на активність старих нафтових танкерів у данських протоках, що збільшує ризики і проблеми безпеки для моряків і навколишнього середовища», - йдеться в заяві.

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Кілька країн звинуватили в нещодавніх підводних диверсіях «тіньовий флот» суден - часто застарілих, не застрахованих належним чином і з непрозорими власниками - які перевозять російську нафту і нафтопродукти, що потрапили під ембарго після вторгнення в Україну.

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Згідно зі звітом Київської школи економіки, цей флот налічує близько 450 суден.

«Багато з них проходять через данські протоки, оскільки Росія сильно залежить від своїх балтійських портів для експорту, особливо сирої нафти», - сказав AFP політолог Євген Головченко, дослідник Копенгагенського університету.

На додаток до прямих дій проти російської нафтової промисловості, західні країни перейшли до санкцій проти окремих кораблів, які, як вважається, належать до тіньового флоту.