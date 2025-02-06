Словацька газотранспортна компанія SPP заявила в четвер, що тепер країна отримує російський газ через Туреччину після того, як Україна припинила поставки через її територію.

Україна, яка бореться з російським вторгненням з лютого 2022 року, на початку року припинила постачання газу на Захід, завдавши удару по сильно залежній від неї Словаччині.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей крок був покликаний перешкодити Москві збирати гроші для фінансування війни. Словаччина, член ЄС, розкритикувала це рішення.

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Її прем’єр-міністр Роберт Фіцо - один з небагатьох союзників Кремля в Європейському Союзі - наприкінці минулого року їздив до Москви, щоб домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання.

Російська «Експортна компанія “Газпром” частково відновила постачання газу для СПП», - повідомив у четвер AFP прес-секретар СПП Ондрей Себеста.

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«Вони здійснюються південним маршрутом через «Турецький потік» і через Угорщину до Словаччини», - додав він, відмовившись вдаватися в подробиці.

Словацька щоденна газета Dennik N процитувала слова виконавчого директора SPP Войтеха Ференца, який заявив, що поставки через «Турецький потік» розпочалися 1 лютого, а в квітні їхній обсяг подвоїться.

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Газопровід «Турецький потік» пролягає на 930 кілометрів по дну Чорного моря від російського курортного міста Анапа до міста Кійікей на північному заході Туреччини.

Потім він з’єднується з наземними трубопроводами, які проходять через Балкани до Європи, постачаючи газ до Угорщини, південного сусіда Словаччини, члена ЄС.

Націоналістично налаштований Фіцо, який очолює хиткий кабінет трипартійної коаліції, також нарікає на втрату плати за транзит газу на захід через його країну.

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Його поїздка до Москви викликала загальнонаціональні протести в Словаччині в січні, коли десятки тисяч людей вийшли на вулиці і закликали його піти у відставку.