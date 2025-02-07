Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із російським президентом Владіміром Путіним у випадку, якщо буде розуміння щодо закінчення війни в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський сказав, за якої умови готовий до діалогу з Путіним − подробиці

“Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна”, – пояснив очільник держави.

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За його словами, Україна працює над цим питанням зі Сполученими Штатами. Важливим він назвав забезпечення сталого миру із “сильними гарантіями безпеки”.

“Проте ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії”, − додав український лідер.

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Майбутні переговори між Україною та Росією − що треба знати

Новий президент США Дональд Трамп заявляв, що його адміністрація готує “зустрічі й переговори” з Україною, Росією та “різними сторонами”.

Очільник США заявляв, що члени його адміністрації “вже розмовляють” з російськими чиновниками про припинення війни в Україні, вперше підтвердивши факт таких перемовин з моменту його вступу на посаду 20 січня.

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Він не повідомляв, хто саме з представників його адміністрації брав участь у дискусіях, які Трамп назвав “дуже серйозними”.

Під час пресконференції в Білому домі новий президент США натякав на можливу телефонну розмову з російським президентом. Однак прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що розмови між Трампом і російським лідером ще не було.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна має брати участь у майбутніх мирних переговорах між Росією та Україною.