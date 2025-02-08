У ніч на 8 лютого російські війська запустили по Україні 139 дронів.

Летіли «шахеди» та безпілотники-імітатори.

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Окупанти атакували з кількох напрямків - Курська, Орла Міллерово, Брянська та Шаталово.

Росіяни атакували дронами: де працювала ППО

Українські військові збили 67 дронів.

Ще 71 - локаційно втрачені та не досягли цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Протиповітряна оборона працювала на території 14 областей - у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Більше по темі Дрон влучив у приватний будинок у Сумах Внаслідок атаки росіян зруйнована оселя. Попередньо, ніхто не постраждав.

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У приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.