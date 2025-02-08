У ніч на 8 лютого російські війська запустили по Україні 139 дронів.
Летіли «шахеди» та безпілотники-імітатори.
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Окупанти атакували з кількох напрямків - Курська, Орла Міллерово, Брянська та Шаталово.
Росіяни атакували дронами: де працювала ППО
Українські військові збили 67 дронів.
Ще 71 - локаційно втрачені та не досягли цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала на території 14 областей - у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.
Дрон влучив у приватний будинок у Сумах
Наслідки нічної атаки
У Сумах російський дрон влучив у приватний будинок. Оселя зруйнована. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
На Київщині, за даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Однак, є пошкодження від падіння уламків.
У Фастівському районі понівечений приватний будинок та один недобудований будинок.
У приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Крім того, у Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей горів трав’яний настил. Всі пожежі ліквідували.