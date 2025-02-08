Росія проводить спеціальну інформаційну кампанію, аби приховати негативний вплив війни на власну економіку. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. 

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«Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на економіку», - пишуть аналітики ISW. 

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Інфляція в Росії 

Аналітики зазначають, що 7 лютого прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін зустрівся з Володимиром Путіним, щоб обговорити стан російської економіки. 

Мішустін стверджував, що ВВП Росії зріс у 2024 році на 4,1% переважно завдяки «інтенсивному» зростанню російської обробної промисловості. Ймовірно, він мав на увазі нарощування оборонно-промислової бази РФ. 

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За словами Мішустіна, інфляція в Росії досягла 9,52% у 2024 році. Путін заявив, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція становила вже 9,9%.

«Однак реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку Кремль готовий оприлюднювати. Деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в Росії наближається до 20%», - зазначають аналітики.

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Мішустін говорив також про низький рівень безробіття в Росії у 2024 році - 2,5%. При цьому він лише коротко згадав про значний дефіцит робочої сили, який є причиною низького рівня безробіття у РФ.

Вплив санкцій на економіку РФ

Водночас прем’єр-міністр РФ зазначив, що економічне зростання Росії може бути менш значним у 2025 році. Мовляв, дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання.

«Ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску», - йдеться у звіті ISW.

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Мішустін стверджував, що російська економіка «успішно впоралася» з «безпрецедентним санкційним тиском» в останні роки, і що антиросійські санкції нібито завдають більшої шкоди країнам, які їх запровадили, ніж самій Росії. 

Путін також намагався представити російську економіку як сильнішу і таку, що зростає швидше, ніж економіки країн Заходу.

«Мішустін і Путін, зокрема, не згадали про те, що російський Центробанк підвищив процентну ставку до 21% в жовтні 2024 року, або про те, що Росія протягом останніх трьох років використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль. Ліквідна частина Фонду національного добробуту Росії може вичерпатися до осені 2025 року», - пишуть аналітики.

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