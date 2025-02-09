У ніч на неділю російські війська запустили по Україні 151 безпілотник.

Як і в попередні дні, атакували з кількох напрямків - Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська.

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Росіяни атакували дронами: скільки збили

Як повідомили в Повітряних силах, українські військові збили 70 ворожих дронів.

Ще 74 імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Протиповітряна оборона працювала на території 14 областей - у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській.

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Наслідки нічної атаки дронів

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

В Обухівському районі Київської області уламки збитого дрона впали на території будівництва багатоповерхівки. Пошкоджений фасад недобудованого житлового будинку.

В інших місцях області фіксують падіння уламків на відкритих ділянках місцевості.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», - повідомили в ОВА.

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У Синельниківському районі на Дніпропетровщині внаслідок шахедної атаки виникла пожежа. Її загасили. За даними влади, у небі над областю збили 2️ ворожі безпілотники.

У небі над Сумщиною наші зенітники збили 11 ворожих «шахедів». У Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА пошкоджені два приватних будинки. У Садівській громаді зачепило дачний будинок та прибудинкову територію.