Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Північна Корея використовує війну у своїх інтересах

В ISW пишуть, що Росія може надавати КНДР безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях на Курщині.

8 лютого японський телеканал NHK з посиланням на поінформовані джерела повідомив, що РФ погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників.

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NHK зазначає, що РФ, як і раніше, неохоче допомагає КНДР у розробці ядерної зброї. Москва побоюється, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин із США та ускладнити відносини з Китаєм.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано поширює сучасні технології в Північній Кореї, включаючи технологію безпілотників.

В інтерв’ю агентству Reuters 7 лютого він повідомив, що тисячі північнокорейських військ повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої перерви.

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Південнокорейські джерела нещодавно повідомляли, що в середині січня Росія вивела північнокорейські війська з поля бою в Курській області - ймовірно, для відпочинку і відновлення або для того, щоб переосмислити, як РФ використовує ці війська.

«За оцінками ISW, Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу», - йдеться у звіті.

6 лютого агентство Reuters повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, які російські війська запускали з грудня 2024 року, продемонстрували значно більшу точність. Це може свідчити про «посилення північнокорейського потенціалу, отриманого завдяки альянсу між РФ і КНДР».

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Ситуація в Курській області

Днями в інтервʼю Reuters президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові почали новий наступ в Курській області Росії.

За його словами, ЗСУ просунулися вперед на 2,5 км.

У своєму вечірньому зверненні за 7 лютого глава держави розповів, що росіяни знову підтягнули північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині.

За даними Генерального штабу, протягом останньої доби українські військові відбили 28 ворожих штурмів на Курському напрямку.

На цій ділянці фронту росіяни активно застосовують авіацію та б’ють з артилерії.