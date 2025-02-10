Одним із пріоритетних завдань Міністерства оборони України на 2025 рік є розвиток виробництва далекобійної зброї та систем протиракетної оборони (ПРО).

Нові ракети для ЗСУ: плани Міноборони

У 2024 році в цьому напрямку налагодили виробництво вітчизняних крилатих ракет, розробили та випробували нові балістичні та крилаті ракети. Наразі триває робота над створенням ЗРК спільного виробництва з іноземними партнерами.

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У 2025 році Міноборони планує зосередитися на таких аспектах:

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розробка та виробництво балістичних та крилатих ракет для стримування агресора;

створення компонентів системи ПРО для захисту українських міст;

розробка вітчизняного комплексу ПРО;

створення систем управління для ЗРК.

Для виконання цих завдань Україна веде переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва та співпрацює із західними компаніями у сфері розробки ПРО.

З 2024 року в Міноборони діє Департамент розвитку ракетного озброєння та системи ПРО, який займається супроводом відповідних проєктів.

Український БпАК “Громило” допустили до використання у ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

Цей комплекс призначений для ураження живої сили противника, його бойової техніки та польових укріплень.

30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.

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У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.