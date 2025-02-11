Українці, які перебувають за кордоном, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, через портал або застосунок “Дія”, повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Реєстр збитків тепер доступний для українців за кордоном − подробиці

Для цього необхідно бути повнолітнім громадянином України, мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також мати електронний підпис.

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Наразі Реєстр приймає заяви від власників пошкодженого або зруйнованого житла, членів сімей загиблих внаслідок війни.

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Незабаром буде можливо подати заяви за такими новими категоріями:

вимушене переселення;

зникнення безвісти;

пошкодження майна.

Як подати заяву до Реєстру збитків через “Дію”?

Авторизуватися на порталі або в застосунку.

Заповнити заяву та внести інформацію про себе та завдані збитки.

Перевірити дані та підписати заяву електронним підписом.

Надіслати заяву.

Реєстр лише збирає та фіксує інформацію про збитки, але не приймає рішень про компенсацію. Механізм виплат буде розроблено пізніше.

У Реєстрі збитків відкрили категорію “Смерть близького члена сім’ї”

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії, розширив перелік категорій і відтепер приймає заяви про смерть близького члена сім’ї, яка сталася внаслідок війни.

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У квітні у Гаазі на міжнародній конференції “Відновлення справедливості для України” оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна.

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Пізніше було ухвалено правила та форм заяв, що стосуються нових категорій заяв. Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.