Речник Кремля Пєсков заявив, що ситуація в Україні «багато в чому відповідає словам президента Трампа» через кілька годин після того, як глава США висловив ідею, що Україна «коли-небудь може стати Росією».

Говорячи про трирічний конфлікт між Москвою і Києвом в інтерв’ю Fox News, яке вийшло в ефір у понеділок, Трамп сказав: «(Україна) може укласти угоду, а може і не укласти. Вони можуть колись стати росіянами, а можуть колись не стати росіянами».

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«Те, що значна частина України хоче стати Росією, і вже стала, - це факт», - сказав він журналістам, маючи на увазі анексію Москвою чотирьох українських областей у 2022 році.

«Будь-яке явище може відбутися з 50-відсотковою ймовірністю - або так, або ні», - додав Пєсков.

Трамп зробив припинення бойових дій одним зі своїх пріоритетів у перші місяці перебування в Білому домі.

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Москва привітала його зосередженість на припиненні конфлікту, а президент Росії Владімір Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Трампом щодо можливої угоди.

Київ побоюється, що будь-яке врегулювання, яке не включатиме жорстких військових зобов’язань щодо його безпеки - таких як членство в НАТО або розгортання західних миротворчих сил - лише дасть Кремлю час перегрупуватися і переозброїтися для нового наступу.