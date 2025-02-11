Речник Кремля Пєсков заявив, що ситуація в Україні «багато в чому відповідає словам президента Трампа» через кілька годин після того, як глава США висловив ідею, що Україна «коли-небудь може стати Росією».

Говорячи про трирічний конфлікт між Москвою і Києвом в інтерв’ю Fox News, яке вийшло в ефір у понеділок, Трамп сказав: «(Україна) може укласти угоду, а може і не укласти. Вони можуть колись стати росіянами, а можуть колись не стати росіянами».

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Те, що значна частина України хоче стати Росією, і вже стала, - це факт», - сказав він журналістам, маючи на увазі анексію Москвою чотирьох українських областей у 2022 році.

«Будь-яке явище може відбутися з 50-відсотковою ймовірністю - або так, або ні», - додав Пєсков.

Трамп зробив припинення бойових дій одним зі своїх пріоритетів у перші місяці перебування в Білому домі.

Сестра Фіцо хоче заборонити психологам і психіатрам критикувати прем’єра Словаччини
Більше по темі

Сестра Фіцо хоче заборонити психологам і психіатрам критикувати прем’єра Словаччини

Правки до закону, запропоновані МОЗ, суттєво обмежують можливість фахівців з психології та психіатрії відкрито висловлювати свою позицію.

Москва привітала його зосередженість на припиненні конфлікту, а президент Росії Владімір Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Трампом щодо можливої угоди.

Київ побоюється, що будь-яке врегулювання, яке не включатиме жорстких військових зобов’язань щодо його безпеки - таких як членство в НАТО або розгортання західних миротворчих сил - лише дасть Кремлю час перегрупуватися і переозброїтися для нового наступу.

Advertisement
За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
title.MoreOn Росія
Українці за кордоном можуть подати заяву до Реєстру збитків через “Дію” Росія
Українці за кордоном можуть подати заяву до Реєстру збитків через “Дію”
Київ Пост
6г тому
Десантники ЗСУ показали, як відбувався наступ у Курській області Росія
Десантники ЗСУ показали, як відбувався наступ у Курській області
Київ Пост
7г тому
Генштаб підтвердив удар по Саратовському нафтопереробному заводу Росія
Генштаб підтвердив удар по Саратовському нафтопереробному заводу
Київ Пост
8г тому
Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою Росія
Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою
Київ Пост
1д тому
Читати далі
КНДР передала Росії 200 одиниць артилерії та тисячі військових для війни в Україні Росія
КНДР передала Росії 200 одиниць артилерії та тисячі військових для війни в Україні
Київ Пост
1г тому
Російська система для роїв дронів “Цербер” – геніальна розробка чи бутафорія? Росія
Російська система для роїв дронів “Цербер” – геніальна розробка чи бутафорія?
Стів Браун
2г тому
Сестра Фіцо хоче заборонити психологам і психіатрам критикувати прем’єра Словаччини Росія
Сестра Фіцо хоче заборонити психологам і психіатрам критикувати прем’єра Словаччини
Київ Пост
3г тому
Трамп хоче назавжди виселити палестинців з Сектору Гази США
Трамп хоче назавжди виселити палестинців з Сектору Гази
Київ Пост
4г тому
" Попередній Україна отримала нову партію бронемашин Caracal від Rheinmetall
Далі » Трамп хоче назавжди виселити палестинців з Сектору Гази