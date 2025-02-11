Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці, які будуть переселені з Сектора Гази до сусідніх держав за його планом, не матимуть можливості повернутися назад, повідомив він у інтерв’ю Fox News.
Трамп про палестинців: «Вони отримають краще житло»
Журналіст Брет Баєр поцікавився, чи отримають палестинці дозвіл на повернення до Гази.
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«Ні, їм не дозволять повернутися, тому що вони отримають значно кращі умови для життя. Іншими словами, я маю на увазі створення для них постійного житла», — відповів Трамп.
Також американський лідер заявив, що зможе досягти домовленостей з Йорданією та Єгиптом щодо палестинських переселенців.
«Ви знаєте, ми даємо їм мільярди й мільярди доларів на рік», — зазначив Трамп.
США візьмуть під контроль Сектор Гази − подробиці
5 лютого новий президент США Дональд Трамп заявив, що США готові довгостроково зайняти сектор Гази і створити там можливості для економічного розвитку.
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“США візьмуть під контроль сектор Газа. Ми проведемо там роботу: розмінуємо територію, проведемо вирівнювання території та знесення зруйнованих будівель. Створимо економічний розвиток і безмежну кількість робочих місць і житла для людей у регіоні”, − пояснював Трамп.