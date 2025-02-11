Канада обурена рішенням США запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію.

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань назвав ці мита “абсолютно невиправданими”, пише CNN.

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Мита на сталь: Канада готує відповідь

“Канадські сталь і алюміній підтримують ключові галузі промисловості США: від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування”, − зазначив Шампань.

Шампань також попередив, що Канада дасть “чітку і виважену відповідь” на дії США.

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Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем’єр-міністра, також розкритикувала рішення США.

“З огляду на те, що Трамп вирішив ввести тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості та робітників, ми повинні зробити те, що ми зробили при першій його спробі: відповісти доларом за долар”, − заявила вона.

Більше по темі Норвезька рада у справах біженців призупинила допомогу Україні Це пов’язано із закриттям програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Фріланд також закликала до переговорів з іншими країнами, які постраждали від мит США, щоб спільно протидіяти такій політиці.

Трамп запровадить мита на імпорт у США сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп запровадив 25%-відсоткові мита на весь імпорт у країну сталі та алюмінію.

Найбільшими постачальниками сталі у США є сусідні країни, тобто Мексика і Канада. З Канади Штати імпортують найбільше алюмінію.

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В адміністрації президента США розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору. Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.