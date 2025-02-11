Південна Корея стверджує, що Північна Корея передала Росії значну кількість артилерійських систем великої дальності та, ймовірно, продовжить постачати зброю та військовий персонал для підтримки російської агресії проти України.

Про це повідомляє Yonhap.

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Північна Корея допомагає Росії у війні проти України - що відомо

Північна Корея вже відправила близько 11 тисяч військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значні запаси боєприпасів. Існує велика ймовірність того, що КНДР і надалі постачатиме живу силу, зброю та боєприпаси.

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Ані Росія, ані Північна Корея традиційно не коментують інформацію про військову допомогу.

Південнокорейські військові також прогнозують, що Північна Корея подвоїть цього року свої зусилля з розробки сучасних озброєнь, таких як атомні підводні човни, розвідувальні супутники та міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі.

Більше по темі Кремль заявив, що «значна частина України хоче бути Росією» Речник Кремля заявив, ситуація в Україні «багато в чому відповідає словам президента Трампа».

Аналізуючи відносини між Північною Кореєю та Сполученими Штатами, південнокорейське міністерство оборони вважає, що Пхеньян, ймовірно, намагається створити для себе вигідні умови для переговорів із Вашингтоном. Для цього він використовує агресивну риторику та провокації.

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Північна Корея не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про його готовність відновити відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином. Натомість, вона провела серію ракетних випробувань та оприлюднила інформацію про візит Кім Чен Ина на підприємство з виробництва ядерних матеріалів.

Північна Корея використовує війну в Україні у своїх інтересах

Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу.

В ISW зазначають, що Росія може надавати КНДР безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях на Курщині. За даними джерел японського телеканалу NHK, РФ погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників.

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Водночас Росія, як і раніше, неохоче допомагає КНДР у розробці ядерної зброї. Москва побоюється, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин із США та ускладнити відносини з Китаєм.