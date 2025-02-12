Верховна Рада України ухвалила рішення про встановлення в країні Національного дня молитви, повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос”.

24 лютого − Національний день молитви в Україні

Цей день буде відзначатися щорічно 24 лютого, у день річниці повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України.

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Відповідний законопроєкт №12457 був підтриманий 255 народними депутатами.

Ініціаторами цього проєкту виступила група парламентаріїв з різних фракцій, серед яких були голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко та інші.

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Метою встановлення Національного дня молитви є вшанування пам’яті трагічних подій, пов’язаних з повномасштабним вторгненням Росії, та консолідація суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України.

Згідно з постановою, Верховна Рада України у цей день проводитиме засідання, яке розпочинатиметься виконанням духовного гімну “Боже великий, єдиний”.

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Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців має розробити та затвердити комплексний план заходів з відзначення Національного дня молитви на державному рівні, залучивши до цього процесу представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити підготовку та здійснення комплексу заходів з відзначення цього пам’ятного дня.

Ініціатори законопроекту наголошують на важливості духовної єдності народу у важкі часи та вірять, що “з історії відомо чимало прикладів, коли загальнонаціональна молитва змінювала хід історії”. Вони переконані, що встановлення Національного дня молитви сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства.

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Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування після підписання Президентом України. Реалізація цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Сьогодні Верховна Рада України продовжила термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року.

За відповідний законопроєкт №12457 проголосували 313 народних депутатів.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби тепер зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд

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Для цього громадяни мають самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або через електронний кабінет призовника.

У січні було відомо, що громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.