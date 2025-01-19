Громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.

Зробити це потрібно до 4 лютого 2025 року, нагадали у Міністерстві оборони. Інакше, можна заплатити штраф.

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Чому «обмежено придатні» мають пройти ВЛК до 4 лютого

У відомстві нагадали, що з законодавства виключили статус «обмежено придатний до військової служби».

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За результатами ВЛК ухвалюються такі статуси:

придатний (з уточненням виду служби);

непридатний (з можливістю перегляду через 6-12 місяців);

потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);

тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду);

не потребує тривалого лікування;

інші відповідні постанови.

Відповідальність за порушення

Якщо особа зі статусом «обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін.

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Проте, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки - в Резерв+ відобразиться статус «в розшуку».

Якщо ж «обмежено придатні» не пройдуть ВЛК до 4 лютого, їм може загрожувати штраф - від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.