Громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. 

Зробити це потрібно до 4 лютого 2025 року, нагадали у Міністерстві оборони. Інакше, можна заплатити штраф. 

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Чому «обмежено придатні» мають пройти ВЛК до 4 лютого

У відомстві нагадали, що з законодавства виключили статус «обмежено придатний до військової служби». 

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Військові та військовозобов’язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. 

За результатами ВЛК ухвалюються такі статуси: 

  • придатний (з уточненням виду служби);
  • непридатний (з можливістю перегляду через 6-12 місяців);
  • потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);
  • тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду);
  • не потребує тривалого лікування;
  • інші відповідні постанови. 

Відповідальність за порушення

Якщо особа зі статусом «обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. 

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Проте, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки - в Резерв+ відобразиться статус «в розшуку».

Якщо ж «обмежено придатні» не пройдуть ВЛК  до 4 лютого, їм може загрожувати штраф - від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. 

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