12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти депутата та п’ятого президента України Петра Порошенка, пише Forbes.

Санкції проти Порошенка − що треба знати

За даними видання, санкції могли запровадити за статтею про державну зраду.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО. Як зазначив український лідер, “рішення ухвалено і буде опубліковане завтра”.

“Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував нацбезпеку України та допомагав Росії, буде відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів і безпеки, повинні бути заблоковані та працювати на захист України та українців”, − додав Зеленський.

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Порошенко відреагував на санкції РНБО

П’ятий президент згодом підтвердив, що РНБО запровадила проти нього санкції.

Більше по темі Трамп: Перспектива вступу України до НАТО “непрактична та малоймовірна”. Своєю чергою Міністр оборони України відреагував на заяву керівника Пентагону про вступ України до Альянсу.

За його словами, таке рішення не стало для нього новиною. Він назвав ці санкції антиконституційними та політично мотивованими.

За словами Порошенка, до такої “провокації” причетні команда Зеленського, Кабінет міністрів, а також члени РНБО.

Він звинуватив чинного українського лідера та заявив, що той “завдав колосального удару по внутрішній єдності”.

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“Я не здамся у боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами”, − підсумував Порошенко.