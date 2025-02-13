Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав три головні теми сьогоднішньої зустрічі очільників оборонних відомств НАТО, яка розпочалася 13 лютого у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

Міністри оборони країн НАТО обговорять допомогу Україні та протидію агресії РФ

За словами Рютте, міністри обговорять збільшення витрат на оборону, пришвидшення виробництва озброєнь, протидія дестабілізуючим кампаніям Росії проти НАТО, а також продовження допомоги Україні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Витрати на оборону будуть найвищим пріоритетом. Щоб бути в безпеці та запобігти війні, нам потрібно витрачати набагато більше, особливо в Європі та Канаді», – заявив генсек.

Advertisement

Рютте додав, що хоча всі союзники й збільшили свої оборонні інвестиції за останні роки, цього недостатньо.

«Другим пріоритетом є оборонне виробництво та необхідність розвитку оборонної промисловості в Альянсі. У нас найкраща оборонна промисловість у світі. Це стосується США, всієї Європи, включаючи горду оборонну базу в Туреччині, але ми повинні виробляти більше, швидше та разом, щоб випередити наших конкурентів – Росію, Китай та інших», – зазначив він.

Більше по темі Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Також міністри обговорять шляхи протидії «дестабілізуючим кампаніями Росії проти наших країн», зокрема боротьбу з так званим «тіньовим флотом», назвавши достойним прикладом такої роботи місію «Балтійська варта».

Advertisement

Під час робочого обіду міністри обговорять шляхи подальшої допомоги Україні в боротьбі з російською агресією. До міністрів НАТО приєднаються міністр оборони України Рустем Умєров та високий представник ЄС Кая Каллас.

НАТО гарантувати тривалий мир для України та не повторення «Мінська»

Для досягнення мирного рішення війни в Україні, країни-члени НАТО мають сприяти тому, щоб Україна мала сильну позицію за столом переговорів.

Також НАТО має зосередитися на забезпеченні стійкого та тривалого миру після укладення мирної угоди, яка за жодних умов не має стати чимось подібним до «Мінська – 3», заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Advertisement

За його словами, важливо упередити подальші спроби Росії захоплювати українські території.

«Важливо, коли ця угода буде досягнута, щоб вона не була порушена. Ми бачили, що трапилося у 2014 році з «Мінськом». Ми думали, що угоду укладено, але це було не так. Путін просто продовжував спроби захопити частини України, і в 2022 році розпочав повномасштабне вторгнення. Ми ніколи не можемо допустити цього знову», - наголосив він.

Рютте вважає, що мир має бути тривалим, треба переконатися, що Україна у якомога кращій позиції, а для європейців важливо збільшити оборонні витрати та наростити промислове виробництво.

Advertisement

Коментуючи на прохання журналістів розмову президента США Дональда Трампа з Путіним, і як ця розмова співвідноситься із принципом «нічого про Україну без України», генеральний секретар НАТО зауважив, що з Вашингтону надходило декілька повідомлень, у тому числі про тривалу телефонну розмову президента США з президентом Зеленським.

«Ми побачимо, як це буде прогресувати від цього моменту, крок за кроком. Безумовно, це є дуже важливим, щоб, коли ми говоримо про Україну, сама Україна була тісно залучена до всього, що відбувається навколо неї», - додав Рютте.

За його словами, ці питання будуть на столі переговорів міністрів оборони країн НАТО сьогодні, а також під час робочого обіду за участі міністра оборони України Рустема Умєрова, де буде розглянутий подальший розвиток відносин між НАТО й Україною.