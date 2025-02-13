Деякі політики в Європі занепокоєні, що телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним може свідчити про готовність Вашингтона поступитися інтересами України, повідомляє Bloomberg.

Чи загрожує дзвінок Трампа Путіну безпеці України?

Як пише видання, розмова двох лідерів демонструє потенційну зміну підходу США до війни в Україні.

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За часів президентства Джо Байдена таких контактів не було, а головний акцент робився на фінансовій та військовій підтримці Києва у боротьбі з агресією Росії.

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Автори статті зазначають, що багато європейських лідерів були вражені новиною про цей дзвінок.

На їхню думку, така ініціатива може сигналізувати про готовність Трампа піти на поступки Кремлю, що викликає серйозні побоювання щодо майбутнього європейської безпеки.

Трамп мав телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп мав «тривалу і дуже продуктивну» телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Це їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду.

Трамп та Путін домовилися «негайно» розпочати переговори про припинення війни.

Пізніше Китай заявив, що «радий» бачити, як Сполучені Штати і Росія «зміцнюють зв’язок», після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі зі своїм російським колегою для проведення мирних переговорів щодо України.

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Зеленський поговорив телефоном із Трампом

Президент України Володимир Зеленський ввечері у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про можливості досягнення миру.

Зеленський подякувавТрампу за інтерес до того, що Україна та Штати можуть зробити разом.

Водночас Трамп зауважив, що вони обговорили теми, пов’язані з війною, а також майбутню зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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Вчора також міністр фінансів США Скот Бессент приїхав до Києва та привіз угоду про партнерство, яка закріплює економічну співпрацю між двома країнами.