Прессекретар президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що підготовка до мирних переговорів між Україною і Росією вже почалася після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і Путіним.

Про це повідомили в “РИА Новости”.

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Трамп поговорив з Путіним

Російське ЗМІ виклало ключові моменти коментарів Пєскова, які стосувалися потенційної участі Китаю і підтвердження того, що робота над майбутніми переговорами вже ведеться.

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Пєсков заявив, що майбутнє визнання окупованих Росією територій в Україні, включаючи Крим, не обговорювалося під час телефонної розмови.

“Лідери домовилися негайно дати вказівки щодо підготовки контактів, які також стосуються місця зустрічі”, − йдеться в повідомленні.

Трамп сказав, що одним з можливих місць зустрічі є Саудівська Аравія, повідомляє в середу Forbes.

Більше по темі Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

“Розпочато підготовку до формування переговорної групи для діалогу зі США”, − зазначає видання.

Майбутня зустріч між Трампом і Путіним − що треба знати

Пєсков також заявив про необхідність організації зустрічі між Трампом і Путіним найближчим часом.

“Безумовно, є необхідність організувати таку зустріч досить оперативно, главам держав є про що поговорити”, − сказав Пєсков журналістам.

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В оновленому повідомленні “РИА Новости” йдеться про те, що Китай може бути “включений у переговори”, але про це поки що рано говорити. Пєсков також виключив, що Європа наразі не бере участі у переговорах.

“Поки не буде розуміння формату можливого переговорного процесу в Україні, говорити про участь Європи в ньому передчасно”, - йдеться в документі.

У четвер The Wall Street Journal повідомила, що Китай запропонував сприяти проведенню саміту Трампа і Путіна, на якому, ймовірно, не буде України, але ця пропозиція була сприйнята скептично в США і Європі, а Білий дім, схоже, відкинув її через тісні зв’язки між Москвою і Пекіном.