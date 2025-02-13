Прессекретар президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що підготовка до мирних переговорів між Україною і Росією вже почалася після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і Путіним.

Про це повідомили в “РИА Новости”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трамп поговорив з Путіним

Російське ЗМІ виклало ключові моменти коментарів Пєскова, які стосувалися потенційної участі Китаю і підтвердження того, що робота над майбутніми переговорами вже ведеться. 

Advertisement

Пєсков заявив, що майбутнє визнання окупованих Росією територій в Україні, включаючи Крим, не обговорювалося під час телефонної розмови. 

“Лідери домовилися негайно дати вказівки щодо підготовки контактів, які також стосуються місця зустрічі”, − йдеться в повідомленні.

Трамп сказав, що одним з можливих місць зустрічі є Саудівська Аравія, повідомляє в середу  Forbes.  

Росія готується до повномасштабної війни з НАТО
Більше по темі

Росія готується до повномасштабної війни з НАТО

Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

“Розпочато підготовку до формування переговорної групи для діалогу зі США”, − зазначає видання.

Майбутня зустріч між Трампом і Путіним − що треба знати

Пєсков також заявив про необхідність організації зустрічі між Трампом і Путіним найближчим часом.

“Безумовно, є необхідність організувати таку зустріч досить оперативно, главам держав є про що поговорити”, − сказав Пєсков журналістам.

Advertisement

В оновленому повідомленні “РИА Новости” йдеться про те, що Китай може бути “включений у переговори”, але про це поки що рано говорити. Пєсков також виключив, що Європа наразі не бере участі у переговорах. 

“Поки не буде розуміння формату можливого переговорного процесу в Україні, говорити про участь Європи в ньому передчасно”, - йдеться в документі. 

У четвер The Wall Street Journal повідомила, що Китай запропонував сприяти проведенню саміту Трампа і Путіна, на якому, ймовірно, не буде України, але ця пропозиція була сприйнята скептично в США і Європі, а Білий дім, схоже, відкинув її через тісні зв’язки між Москвою і Пекіном.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Путін
Боже, благослови Америку, але допоможи Україні та Європі захистити себе! Путін
ПОГЛЯД: Боже, благослови Америку, але допоможи Україні та Європі захистити себе!
Богдан Нагайло
4г тому
Китай «щасливий», що США і Росія більше контактують після мирного саміту в Україні Путін
Китай «щасливий», що США і Росія більше контактують після мирного саміту в Україні
За матеріалами AFP
5г тому
Росія провокує, Фінляндія посилюється. Інтерв’ю зі спікером парламенту - частина I ЕКСКЛЮЗИВ Путін
Росія провокує, Фінляндія посилюється. Інтерв’ю зі спікером парламенту - частина I
Катерина Захарченко
7г тому
Кремль відкидає пропозицію обміну територіями: “ЗСУ будуть вигнані або знищені” Путін
Кремль відкидає пропозицію обміну територіями: “ЗСУ будуть вигнані або знищені”
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Дрони СБУ уразили НПС «Андреаполь» у Тверській області Росія
Дрони СБУ уразили НПС «Андреаполь» у Тверській області
Київ Пост
1г тому
Зеленський: Трампу здається, що Путін хоче миру і закінчення війни Путін
Зеленський: Трампу здається, що Путін хоче миру і закінчення війни
Київ Пост
2г тому
Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Росія
Росія готується до повномасштабної війни з НАТО
Київ Пост
2г тому
У ЄС вважають, що розмова Трампа та Путіна може бути натяком на “продаж” України Путін
У ЄС вважають, що розмова Трампа та Путіна може бути натяком на “продаж” України
Київ Пост
4г тому
" Попередній У ЄС вважають, що розмова Трампа та Путіна може бути натяком на “продаж” України
Далі » Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T