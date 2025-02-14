Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

Про це Укрінформу повідомили в українській делегації на Мюнхенській безпековій конференції.

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Україна та США: новий етап партнерства – проєкт меморандуму передано

“Під час телефонної розмови у середу Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям”, - повідомив співрозмовник агентства.

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Україна передала документ, і американська сторона запросила час для його опрацювання до 17:00.

Спецпредставник США розповів, що отримає Україна за рідкісноземельні метали

Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що співпраця між Києвом і Вашингтоном у сфері розробки українських рідкісноземельних копалин сприятиме зміцненню безпекових гарантій для України, повідомив він в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

“Я переконаний, що встановлення такого економічного партнерства є слушною ідеєю, адже воно посилює безпеку для України. Коли українці розуміють, що США залучені в їхню економіку та мають у ній інтерес, це стає додатковим чинником гарантій безпеки. І саме так вони повинні це сприймати”, — наголосив Келлог.

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У цьому контексті він висловив надію, що українська сторона впродовж найближчих днів, зокрема під час Мюнхенської конференції з безпеки, підтримає таку ініціативу та спільними зусиллями напрацює домовленість, яка стане фундаментом для подальших кроків.

“Ми говоримо не про малі суми, а про сотні мільйонів доларів потенціалу, закладеного в рідкісноземельних копалинах України. Ваша країна має значні запаси цих ресурсів, і ми повинні максимально використати цей потенціал”, — підсумував спецпредставник США.

Зеленський заявив, що міністр фінансів США привіз в Україну угоду про партнерство

Міністр фінансів США Скот Бессент приїхав до Києва та привіз угоду про партнерство, яка закріплює економічну співпрацю між двома країнами.

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Розмова з Бессентом, за словами Зеленського, була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Наразі Президент України очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

Трамп анонсував зустріч представників США, України й Росії в Мюнхені

Президент США Дональд Трамп заявляв, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.

Він зазначав, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.

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Однак радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомляв, що зустріч із російською стороною не заплановано.

Президент США зазначав, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою. А Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.