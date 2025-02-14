Нідерланди надали Україні ДНК-набори для швидкої ідентифікації та повернення до сімей дітей, яких викрала Росія.
Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
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ДНК-набори з Нідерландів допоможуть Україні у пошуку викрадених дітей
Нідерланди, у співпраці з Програмою розвитку ООН, передали Україні ДНК-набори для сприяння возз’єднанню дітей з їхніми родинами.
Перші набори вже знаходяться в Києві.
За словами Велдкампа, завдяки цій підтримці українська поліція зможе посилити свої зусилля у протидії викраденням дітей.
“Ці ДНК-набори також дозволяють збирати значні докази, які підтримають судове переслідування цих жахливих воєнних злочинів”, - додав міністр.
Since 2014, Russia has abducted thousands of children from Ukraine. A cruel attempt to destroy Ukraine's identity. The Netherlands is supplying DNA kits via @UNDP, to help reunite children with their families. Welcome news that the first kits were handed over in Kyiv today. 1/2 pic.twitter.com/J55v10I2ed— Caspar Veldkamp (@ministerBZ) February 13, 2025
Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати
13 лютого Україні вдалося повернути з російської окупації це двох дітей.
4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.
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28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.
7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.
А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.
6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.
Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.
3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.