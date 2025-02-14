Нідерланди надали Україні ДНК-набори для швидкої ідентифікації та повернення до сімей дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

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ДНК-набори з Нідерландів допоможуть Україні у пошуку викрадених дітей

Нідерланди, у співпраці з Програмою розвитку ООН, передали Україні ДНК-набори для сприяння возз’єднанню дітей з їхніми родинами.

Перші набори вже знаходяться в Києві.

За словами Велдкампа, завдяки цій підтримці українська поліція зможе посилити свої зусилля у протидії викраденням дітей.

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“Ці ДНК-набори також дозволяють збирати значні докази, які підтримають судове переслідування цих жахливих воєнних злочинів”, - додав міністр.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

13 лютого Україні вдалося повернути з російської окупації це двох дітей.

4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.

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Акції найбільших українських компаній зросли на 4-18%, але ціна єврооблігацій України зросла лише на 2-4% після повідомлень про переговори між Путіним і Трампом.

28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

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6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

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