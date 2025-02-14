Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом вони обговорювали питання залучення північнокорейських військових до бойових дій проти України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент Укрінформу.

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Північнокорейські військові можуть бути перекинуті на Курський напрямок

“У нас є люди у полоні – північнокорейці. А також ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч... – думаю, можливо, 3-3,5 тис. – будуть перекинуті зараз в процесі з Північної Кореї на Курський напрямок. З того, що ми бачимо”, – заявив Зеленський.

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За його словами, ці дані є приблизними і попередніми.

“Не знаємо, як чітко (про це можна говорити – ред.), ми їх бачимо, коли вони вже там. Тоді їх можна порахувати. А зараз ми бачимо кілька тисяч, яких вони (росіяни – ред.) додатково просять. Це точно не через “хороше життя”, – додав Зеленський.

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Зеленський: Трамп повинен почути, що РФ продовжує співпрацю з КНДР

За словами Зеленського, Дональд Трамп має усвідомити, що Росія не припиняє взаємодію з Північною Кореєю, отримуючи від неї як військову техніку, так і солдатів, які воюють на стороні агресора.

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“Ми розуміємо, що втрати становлять понад 4 тисячі осіб, дві третини з яких – загиблі. При цьому моральний дух північнокорейських військових значно погіршився, адже вони стали свідками масових випадків дезертирства на окремих напрямках.

Однак не слід втрачати пильність, адже сьогодні це може виглядати як слабкість, а завтра ситуація може кардинально змінитися.

Я переконаний, що це важливий сигнал, який повинен почути президент Трамп: російська сторона продовжує підтримувати контакти з Північною Кореєю з метою залучення додаткового військового контингенту та постачання зброї”, – заявив Зеленський.

Зеленський: Я не хочу бути тим, хто дасть Путіну окупувати Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін боїться єдності Європи і США, тому важливо її не втрачати, а також усвідомлювати, що без справжніх гарантій безпеки Україні, російський диктатор отримає паузу у війні.

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“Без справжніх безпекових гарантій ми дамо йому паузу. Я не хочу бути тою особистістю в історії, яка дасть Путіну окупувати мою країну. Я не хочу цього. Ось чому я ніколи не зроблю цього. Ми ніколи не зробимо цього”, – сказав він.

Зеленський зазначив, що важливо тиснути на Путіна, і висловив думку, що Президент Дональд Трамп готовий до тиску і має всю владу для цього.

Український лідер також закликав не втрачати єдність в Європі та між Європою і США.

“Путін боїться її. Я думаю, що протягом останніх 20-25 років – скільки років він при владі – він не може окупувати нас завдяки цій єдності. Завдяки, звичайно, нашим людям і солдатам, а також і це. Треба не втрачати цього, і без нас чи Європи укладання угоди – не дуже добра ідея. Я сподіваюся, що Трамп такої ж думки”, – додав Зеленський.

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Також він зазначив, що сказав Дональду Трампу, що Володимир Путін – брехун, відповідаючи на те, що Путін нібито хоче припинити війну.

“Він (Трамп – ред.) говорив із Путіним. Він сказав мені, що Путін хоче зупинити війну. Я сказав йому, що він (Путін – ред.) – брехун, я сподіваюся, що ви (Трам, – ред.) будете тиснути на нього (Путіна – ред.). Ми мали прямі розмови з Путіним про припинення вогню. Нам не потрібне припинення вогню. Це глобальна проблема”, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що домовлявся з Путіним в 2019 році в Парижі щодо припинення вогню і обміну людьми, але очільник Кремля обміняв не усіх полонених.

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Україна не в НАТО – це політика США, проте це не означає, що її неможливо змінити

“Під час мого першого дзвінка з Президентом Байденом, я спитав, чи ми будемо в НАТО. Він сказав, ні. Я сказав: подивимося”, – розповів Зеленський.

Президент України констатував, що США ніколи не бачили Україну в НАТО: “Вони тільки казали це, але насправді ніколи не хотіли нашого вступу в НАТО. Це правда. Я не кажу про народ, є і багато конгресменів, це правда. Але на рівні лідерів країни, Президента, я ніколи не чув під час своєї каденції, що ми будемо в НАТО, ніколи”.

“Це не питання до Президента Трампа. Це питання політики Сполучених Штатів чи Білого дому, що Україна не в НАТО, але це не означає, що цього не можна змінити. Бо ж зараз ми бачимо, що НАТО в Європі складається із сильних солдатів, які переважно є в Україні”, – додав він.

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Зеленський певен, що ЗСУ можуть посилити НАТО всюди, і це загальний інтерес – мати Україну в Альянсі.

Зеленський може зустрітися з Путіним лише після підготовки плану завершення війни

Зеленський готовий зустрітися з Путіним тільки після того, як спільно зі США буде підготовлений загальний план щодо завершення війни. Інших платформ для компромісів із росіянами не передбачається, передає кореспондент Укрінформу.

“Я не буду зустрічатися з росіянами. Не знаю, чи сподобається це, чи ні, я не планую цього робити. Я буду зустрічатися тільки з одним росіянином — з Путіним — і тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом, щоби Путін закінчив війну. Не буде ніяких інших платформ з компромісами”, - сказав він.

Президент України додав, що з першою леді Оленою Зеленською він відвідає Саудівську Аравію, де обговорюватимуть питання обміну полоненими та повернення українських дітей, викрадених РФ.