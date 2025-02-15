На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків удару по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку.

Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі.

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Про це повідомляють у Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

На ЧАЕС триває ліквідація наслідків удару

Зараз рятувальники продовжують гасити займання в обшивці укриття, пошкодженого російським дроном.

«Наразі продовжується ліквідація пожежі на зовнішній обшивці Арки НБК. Залучено 11 одиниць техніки та 49 працівників ДСНС. Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах», - зазначила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Вона запевнила, що радіаційна ситуація під контролем.

«Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено. Наразі загроз для населення немає», - сказала Світлана Гринчук.

Більше по темі Російський дрон вдарив по четвертому енергоблоку ЧАЕС МАГАТЕ підтвердило інформацію про вибух на ЧАЕС, але при цьому не згадала Росію.

Дані радіаційного фону по всій країні можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля «Екозагроза» або через платформу SaveDnipro і сайт SaveEcoBot.

Удар по ЧАЕС: що відомо

Під час атаки 14 лютого ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

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Виникла пожежа. Було пошкоджено нове безпечне укриття, збудоване за участю України та міжнародних партнерів для захисту від поширення радіації.

Ворожий безпілотник летів на низькій висоті, що, за словами президента Володимира Зеленського, свідчить про цілеспрямований удар росіян.

Kyiv Post проаналізував наслідки удару російського дрона по аварійному 4 енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції - детальніше читайте у матеріалі тут.