Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до єдності та подальшої підтримки України в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Він звернувся до європейських лідерів.

“Захист свободи і демократії від ворогів завжди об’єднував нас як членів трансатлантичної спільноти”, - сказав Шольц.

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“Ми також не приймемо жодного рішення, яке призведе до роз’єднання європейської та американської безпеки. Від цього виграє лише одна людина: президент Путін”.

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Його коментарі з’явилися після п’ятничної промови віцепрезидента США Джей Ді Венса, в якій він, як очікувалося, буде говорити про російське вторгнення. Але замість цього заявив, що європейці втрачають свій демократичний процес - зауваження, яке викликало, здавалося б, недовірливий сміх у його аудиторії.

Більше по темі Зеленський заявив про план закінчити війну в Україні у 2025 році Глава держави вважає, що потрібно тиснути на Росію та разом з партнерами готувати гарантії безпеки.

“Україна зараз є сильною демократичною державою на шляху до Європейського Союзу. Що ми можемо використовувати як гарантію безпеки? Сильну армію України, якій допомагає Європа”.

Шольц заявив про намір його країни продовжувати зосереджуватися на посиленні оборони перед російською агресією.

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“Витрати на оборону повинні бути надовго виключені з боргового гальма Німеччини. Ми повинні мати власні можливості в цій країні”, - сказав Шольц.

Канцлер також виступив з докором, який, схоже, був спрямований на американців. Зокрема, на мільярдера і прихильника ультраправих Ілона Маска.

“Ми не допустимо, щоб люди, які дивляться на Німеччину ззовні, втручалися в нашу демократію, наші вибори і демократичний процес формування громадської думки”.

“Справедливий мир для України - це те, чого ми прагнемо і чого ми можемо досягти”.