Воїни Головного управління розвідки знищили російський розрахунок аеророзвідки на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в ГУР.

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Українські військові знищили розрахунок аеророзвідки росіян: відео

Коли саме наші військові відмінусували ворожу техніку - у розвідці не уточнили.

Зазначили, що зранку росіяни виїхали в поле, щоб підняти в небо багатоцільовий БПЛА «Орлан».

Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.

«Коли московити зупинились біля посадки і почали знімати чохли для запуску «орлана» - прилетів бадьорий касетний боєприпас, а контрольні удари здійснили майстри FPV-дронів ГУР МО України», - розповіли у ГУР.

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Атака дронів на Росію 15 лютого

У ніч на суботу дрони атакували РФ.

Внаслідок «нальоту» безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві у Калузькій області.

Більше по темі Російська розвідка звинуватила Україну в підготовці нападів на опозиціонерів Представник ГУР заявив, що ця заява − примітивна спроба створити алібі для продовження майбутніх спецоперацій російських спецслужб.

Очевидці розповідають, що чули про 4-5 вибухів та стрілянину близько 6 години ранку.

Вибухи також лунали у Волгограді. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО в районі нафтобази.

У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.