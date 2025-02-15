Воїни Головного управління розвідки знищили російський розрахунок аеророзвідки на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили в ГУР.
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Українські військові знищили розрахунок аеророзвідки росіян: відео
Коли саме наші військові відмінусували ворожу техніку - у розвідці не уточнили.
Зазначили, що зранку росіяни виїхали в поле, щоб підняти в небо багатоцільовий БПЛА «Орлан».
Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.
«Коли московити зупинились біля посадки і почали знімати чохли для запуску «орлана» - прилетів бадьорий касетний боєприпас, а контрольні удари здійснили майстри FPV-дронів ГУР МО України», - розповіли у ГУР.
Атака дронів на Росію 15 лютого
У ніч на суботу дрони атакували РФ.
Внаслідок «нальоту» безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві у Калузькій області.
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Очевидці розповідають, що чули про 4-5 вибухів та стрілянину близько 6 години ранку.
Вибухи також лунали у Волгограді. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО в районі нафтобази.
У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.