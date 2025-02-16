Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розповів, на які поступки має піти РФ для завершення війни.

Якими можуть бути поступки Росії

За його словами, Москва має поступитися територіями, а також, можливо відмовитись від використання збройних сил та зменшити кількість особового складу.

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«Це мають бути і територіальні поступки, це може бути і відмова від використання збройних сил у майбутньому, можливо, зменшити кількість особового складу», - цитує Келлога Суспільне.

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Спецпредставник президента США також додав, що поступки можуть бути й зі сторони України.

США ведуть переговори про мир в Україні за двома напрямами

До цього спецпредставник розповів, що США ведуть переговори про мир в Україні за двома напрямками.

Кіт Келлог відповідає за роботу американської адміністрації з українською стороною, тоді як посланник із питань Близького Сходу Стів Віткофф - з російською.

«Зараз насправді ми працюємо за двома напрямами. Я маю на увазі російський напрям та український. Якщо ви поглянете на новини, то побачите, що наш представник з питань Близького Сходу Віткофф залучений, тому що він займається російським напрямом, а я - американсько-українським союзницьким напрямом. І ми робимо це для швидкості», - сказав Келлог.