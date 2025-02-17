Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), яка відкрилась у п’ятницю, США надіслали європейським представникам список запитань про потенційну спроможність союзників посилити безпекову підтримку України і про те, що їм може знадобитися від Вашингтона для зміцнення свого військового потенціалу.

Дипломатичний запит, що складається з шести конкретних запитань, чітко показує, що саме нова адміністрація президента США Дональда Трампа очікує побачити від європейських партнерів у будь-яких переговорах щодо припинення війни в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський виступає на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC). Мюнхен, Німеччина 15 лютого 2025 р. Фото: Томас К'єнзль/ AFP

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Режим Лукашенка між двома вогнями – з одного боку анексія Росією, з іншого – опозиція, що підтримує Україну. Вже не перший рік він по всьому світу полює на добровольців, які воюють за Україну.

Вашингтон “чітко дав зрозуміти, що ми очікуємо, що європейські партнери візьмуть на себе провідну роль у створенні міцної системи безпеки, і з нетерпінням чекаємо на їхні пропозиції”, – заявив представник Державного департаменту США в інтерв’ю агенції Reuters.

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Серед іншого, Вашингтон цікавить, які країни є незамінними для безпеки України, яка чисельність сухопутних сил буде необхідна для підтримки миру, а також який рівень людських ресурсів і озброєння від США може знадобитися для підтримки мирної угоди.

Двоє з європейських дипломатів сказали кореспонденту Reuters, що колективні відповіді ще обговорюються.

Трамп шокував весь світ, оголосивши у середу, що мав «тривалу» розмову з президентом Росії Владіміром Путіним – це було перше спілкування американського президента безпосередньо з Кремлем від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і воно відбулося без участі Києва і навіть без попередніх консультацій з ним.

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Після того, як міністр оборони США Піт Хеґсет заявив, що більшість вимог України щодо мирної угоди є «нереалістичними», а віце-президент Джей Ді Венс розкритикував союзників за те, що на останньому саміті НАТО вони не були більш інклюзивними щодо екстремістських угруповань, президент Франції Емманюель Макрон скликав на понеділок екстрену зустріч союзників по ЄС, щоб обговорити, як реагувати на нещодавні вимоги адміністрації Трампа щодо безпеки.

Зараз офіційні особи в Києві та Брюсселі також чекають на результати зустрічі між російськими та американськими посадовцями, яка має відбутися цього тижня в Саудівській Аравії, на якій, за словами Трампа, будуть продовжені мирні переговори. Представники України не отримали запрошення на цю зустріч.

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Як повідомляє Reuters, європейські союзники отримали наступні запитання від американських посадовців:

  1. Що ви вважаєте гарантією безпеки за підтримки Європи, яка би слугувала достатнім стримуючим фактором для Росії і водночас забезпечила би завершення цього конфлікту довготривалим мирним врегулюванням?
  2. Які європейські та/або треті країни, на вашу думку, могли би взяти участь у такій угоді? Чи є країни, які, на вашу думку, були би незамінними? Чи була би ваша країна готова направити свої війська в Україну в рамках мирного врегулювання?
  3. Якщо військові сили третіх країн будуть розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на Вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з Європою? Як і де ці сили були би розгорнуті і на який термін?
  4. До яких дій США, союзники і партнери повинні бути готові, якщо Росія нападе на ці сили?
  5. Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважає необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові і довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США?
  6. Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні для посилення її переговорних позицій і тиску на Росію? Що ще ваш уряд готовий зробити для посилення санкцій проти Росії, в тому числі суворіший контроль за дотриманням санкцій і більш цілеспрямовані заходи щодо третіх країн, які сприяють Росії в глобальному масштабі?
Кейті Лівінгстоун
Кейті Лівінгстоун

Кейті Лівінгстоун – американська журналістка, яка висвітлювала війну в Україні з 2022 року. Її роботи були номіновані на Пулітцерівську премію серед інших нагород і були представлені в Rolling Stone, Business Insider, USA Today та кількох інших виданнях. Вона є стипендіатом програми Фулбрайта, чия робота зосереджена на висвітленні впливу конфліктів і зовнішньої політики на людей і суспільства в усьому світі.

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