Міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков представлятимуть Росію на перемовинах.

Про це пише “РИА Новости”, цитуючи прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна Дмитра Пєскова.

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Путін відправив на перемовини зі США Лаврова та Ушакова

“Лавров та Ушаков вилітають до Ер-Ріяду за дорученням Путіна, у вівторок проведуть зустріч із представниками США”, − пояснив він.

На зустрічі будуть обговорювати переговори щодо України, організацію зустрічі президентів і “відновлення комплексу російсько-американських відносин”.

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Що сказав Пєсков про переговори між США та Росією?

За словами Пєскова, Саудівська Аравія обрана для контактів Росії та США, “оскільки влаштовує обидві сторони”.

Він додав, що Москва ретельно фіксувала заяви на Мюнхенській конференції, але робити висновки “поки що зарано”.

Речник Кремля наголосив, що так звана “СВО” триває, а її динаміку “фіксують експерти”.

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“Добре, що у світі почали говорити про необхідність зупинити “конфлікт” в Україні, ще недавно хотіли його продовження. Питання розміщення миротворчого контингенту в Україні обговорюється в Європі, але предметних розмов ніхто не веде”, − підсумував Пєсков.

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США проведуть двосторонні переговори з РФ та Україною

Сполучені Штати планують провести окремі двосторонні переговори спочатку з Росією, а потім з Україною, після чого організувати спільну зустріч представників трьох країн.

Україна не була запрошена на переговори в Саудівській Аравії, які відбудуться 18 лютого.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про свій намір виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним тільки після того, як спільно зі США буде підготовлений загальний план щодо завершення війни.