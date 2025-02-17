У російському місті Воронеж внаслідок пожежі було знищено два комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) Р-330Ж “Житель”, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Воронежі згоріли два комплекси РЕБ

Пожежа сталася в ніч з 27 на 28 січня на заводі “Протек”, де виробляють ці комплекси.

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За даними української розвідки, знищені комплекси РЕБ планували відправити на війну проти України.