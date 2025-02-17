У російському місті Воронеж внаслідок пожежі було знищено два комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) Р-330Ж “Житель”, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У Воронежі згоріли два комплекси РЕБ
Пожежа сталася в ніч з 27 на 28 січня на заводі “Протек”, де виробляють ці комплекси.
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За даними української розвідки, знищені комплекси РЕБ планували відправити на війну проти України.
Що таке Р-330Ж “Житель”: характеристики
Р-330Ж “Житель” − це сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для придушення ворожого зв’язку, зокрема мобільного та супутникового. Він здатен створювати серйозні перешкоди для роботи радіоелектронних засобів противника, що робить його важливою складовою російського військового арсеналу.
Комплекс забезпечує: автоматизоване виявлення, синхронне пеленгування джерел випромінювання у діапазоні частот від 100 до 2000 МГц; визначення координат виявлених джерел випромінювання; автоматизоване радіоелектронне придушення ліній УКХ радіозв’язку, приймальних пристроїв базових станцій стільникового зв’язку, терміналів супутникового зв’язку “Inmarsat”, “Iridium” та абонентських станцій навігаційної системи GPS.
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Станція здатна перешкоджати супутниковому зв’язку “Інмарсат” та “Ірідіум”, мобільному зв’язку МТС 1900, а також навігаційним системам.