Президент України Володимир Зеленський наголосив на зацікавленості України в укладенні угоди зі США про спільне використання природних ресурсів, але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.

Про це вінсказав під час онлайн-пресконференції із Абу-Дабі, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна готова до угоди зі США щодо копалин, але за умови гарантій безпеки

“Нічого принципово нового в цій угоді, у цьому напрямку чи в самому бажанні укласти таку угоду немає – подібні домовленості існували в той чи інший час. Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати... Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США.

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Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі”, – сказав Зеленський.

Більше по темі В НАТО “автоматом” — Європа розглядає таку можливість для України за однієї умови Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що членство України в НАТО є однією з її умов на мирних переговорах, Європа розглядає автоматичне надання Україні членства в НАТО.

За його словами, деякі аспекти документу можуть бути скориговані з часом, але головні положення мають бути чітко сформульовані.

Наприклад, якщо йдеться про гарантії безпеки, необхідно розглянути їх у контексті членства в НАТО або інших можливих механізмів.

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Президент України зазначив, що гарантії безпеки охоплюють не лише військову допомогу, але й економічні та політичні зобов’язання.

“Щодо нашої армії: якщо Україна наразі не є членом НАТО, то ми повинні будувати власну систему безпеки за аналогією з Альянсом. І це має бути не просто концепція, а конкретні кроки. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна вітає інвестиції з боку США, але головне питання – не просто в отриманні ресурсів, а в створенні інвестицій.

Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі Президент України Володимир Зеленський

Україна передала США проєкт меморандуму про партнерство

Раніше Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

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Україна передала документ, і американська сторона запросила час для його опрацювання до 17:00.

11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Згодом Президент Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду про використання українських корисних копалин.