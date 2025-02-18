Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.

Про це вона повідомила журналістам після ексренної зустрічі європейських лідерів, передає DR.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фредеріксен: Росія – реальна загроза для Європи, потрібні інвестиції в оборону

За словами Фредеріксен, головним результатом цієї зустрічі стало усвідомлення необхідності подальших інвестицій у сферу оборони.

Вона зазначила, що Росія залишається реальною загрозою безпеці Європи, а разом із тим – і свободі європейців.

Advertisement

На думку прем’єрки, у такій ситуації критично важливим є зміцнення оборонних спроможностей.

Також Фредеріксен зауважила, що Данія, як і вся Європа, повинна посилювати свою оборону, аби запобігти можливим спробам Росії поширити війну на інші європейські країни.

Екстренна зустріч лідерів Європи у Парижі - що варто знати

17 лютого в Парижі з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона відбулася зустріч європейських лідерів, присвячена обговоренню нагальних питань безпеки.

Під час заходу учасники окреслили спільний план дій Європи у відповідь на нещодавні заяви адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, лідери Європи розглянули можливі кроки у відповідь на запит США щодо відправлення військових підрозділів в Україну у разі досягнення режиму припинення вогню.

Advertisement

Окрему увагу було приділено питанню оборонних ресурсів, які Європа може надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки після завершення війни.