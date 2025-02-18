Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.

Про це вона повідомила журналістам після ексренної зустрічі європейських лідерів, передає DR.

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Фредеріксен: Росія – реальна загроза для Європи, потрібні інвестиції в оборону

За словами Фредеріксен, головним результатом цієї зустрічі стало усвідомлення необхідності подальших інвестицій у сферу оборони.

Вона зазначила, що Росія залишається реальною загрозою безпеці Європи, а разом із тим – і свободі європейців.

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На думку прем’єрки, у такій ситуації критично важливим є зміцнення оборонних спроможностей.

Також Фредеріксен зауважила, що Данія, як і вся Європа, повинна посилювати свою оборону, аби запобігти можливим спробам Росії поширити війну на інші європейські країни.

Екстренна зустріч лідерів Європи у Парижі - що варто знати

17 лютого в Парижі з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона відбулася зустріч європейських лідерів, присвячена обговоренню нагальних питань безпеки.

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Головні заяви та рішення ухвалені на переговорах Росії та США щодо України, які відбулися 18 лютого.

Під час заходу учасники окреслили спільний план дій Європи у відповідь на нещодавні заяви адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, лідери Європи розглянули можливі кроки у відповідь на запит США щодо відправлення військових підрозділів в Україну у разі досягнення режиму припинення вогню.

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Окрему увагу було приділено питанню оборонних ресурсів, які Європа може надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки після завершення війни.

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