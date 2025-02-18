Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що мир в Україні «повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки», після телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
«Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія повинна припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців», - заявив Макрон у соціальній мережі X.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і Мінські угоди», - сказав він, маючи на увазі пакти, які мали на меті покласти край конфлікту на сході України у 2014 та 2015 роках.
Дзвінок із Зеленським відбувся після того, як Макрон провів екстрену зустріч у Парижі з європейськими лідерами, щоб обговорити реакцію на різку зміну політики США щодо України, ініційовану президентом Дональдом Трампом.
Зеленський заявив, що на полі бою у війні в Україні ніхто не переможе
Європейські лідери побоюються, що Трамп хоче укласти мир з Росією на переговорах, в яких не братиме участі Київ, не кажучи вже про Європейський Союз.
У своєму дописі в соціальній мережі Зеленський повідомив, що Макрон поінформував його про переговори з європейськими лідерами і що вони поділяють «спільне бачення» того, як досягти миру.
«Ми поділяємо спільне бачення: гарантії безпеки повинні бути міцними і надійними», - сказав він на каналі X.
«Будь-яке інше рішення без таких гарантій - наприклад, крихке припинення вогню - буде лише черговим обманом з боку Росії і прелюдією до нової російської війни проти України чи інших європейських країн».