В ніч на 18 лютого Росія запустила по Україні 176 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 103 безпілотників.

Атака на Україну 17-18 лютого − подробиці

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Орла, Курська, Міллерово, Брянська, Шаталово, Криму та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Станом на 09:00 підтверджене збиття 103 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Їх збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Останні обстріли України − що треба знати

У ніч на 17 лютого на Україну налетіли 147 ударних БпЛА. Вдалося збити 83 БПЛА.

У ніч на 16 лютого війська РФ запустили по Україні 143 дрони. По Одещині окупанти вдарили двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Українські військові збили 95 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще 46 − локаційно втрачені та не досягли цілей.

А в ніч на 15 лютого російські війська запустили 70 безпілотників із різних напрямків − Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

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14 лютого Росія запустила по Україні 140 ударних дронів з Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.52 дрони-імітатори локаційно втрачені, а 85 ударних безпілотників знищені.