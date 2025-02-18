Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Молдови Крістіна Герасімов уклали Меморандум про співпрацю у сфері європейської інтеграції та вступу до ЄС.

Про підписання угоди на полях неформальної зустрічі Ради із загальних питань ЄС у Варшаві, повідомив Урядовий портал.

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Співпраця України та Молдови з євроінтеграції - що відомо

“Рада сьогодні з вами підписати документ, що лише посилить співпрацю двох наших країн на шляху до членства в ЄС. Попри часи глобальної турбулентності, європейська інтеграція для наших країн залишається незмінною метою, і ми готові йти до неї рука об руку”, – зазначила Стефанішина.

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Цей Меморандум спрямований на зміцнення партнерства між Україною та Молдовою.

Також на обмін досвідом у сфері європейської інтеграції для успішної підготовки до членства в Європейському Союзі та набуття повноправного членства.

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Документ охоплює співпрацю за різними напрямами, зокрема:

обмін знаннями та досвідом

практикою ведення переговорів про вступ

інформацією щодо гармонізації національного законодавства з європейським

досвідом у сферах верховенства права

інформацією щодо фінансової підтримки та комунікації з громадськістю.

Для реалізації співпраці буде розроблено та затверджено відповідний План заходів.

Меморандум передбачає співпрацю шляхом регулярних зустрічей головних переговірників та їхніх груп, а також у рамках спільної робочої групи, створеної для організації та реалізації заходів, передбачених документом.

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Крім того, передбачається проведення спільних заходів, зустрічей, семінарів, тренінгів, а також навчальних візитів та відряджень для обміну професійним досвідом та знаннями щодо процесу європейської інтеграції.

ЄС відкриє деякі переговорні кластери для прискорення вступу України

Європейський Союз хоче прискорити процес вступу України до блоку, плануючи відкрити два переговорні кластери вже у першій половині цього року.

Хоча Київ отримав дозвіл на початок переговорів про вступ, перший кластер переговорів досі не відкрито.

Весь процес вступу охоплює 6 кластерів, які поділяються на 35 розділів.