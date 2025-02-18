Про завершення переговорів повідомило і розповіло про подробиці британське видання The Guardian, пише Укрінформ.
Журналісти The Guardian пишуть про те, що зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та «робочим обідом».
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Помічник кремлівського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори «пройшли добре» і були «серйозною розмовою з усіх питань».
Він також сказав, що обидві сторони домовилися про те, що переговорні групи будуть обговорювати питання щодо України.
Ушаков додав, що рішення про початок контактів зі США щодо України в кінцевому підсумку нібито прийматиме Путін. За його словами, делегації коротко обговорили умови, необхідні для саміту Путіна і президента США Трампа. Водночас російський представник зазначив, що ця зустріч навряд чи відбудеться наступного тижня. «Ми готові до цього, але наразі важко говорити про конкретну дату зустрічі двох лідерів», - сказав він.
Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді - головні заяви з Держдепу та Кремля
Ушаков також додав, що поки важко говорити про зближення позицій Москви і Вашингтона.
Коментарів американської делегації наразі не було. Конкретні деталі обговорень та інші подробиці поки не повідомляються.
Переговори США та Росії про російсько-українську війну без України - що відомо
Варто нагадати, у вівторок, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд, стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ.
Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч перед переговорами щодо припинення війни в Україні.
Серед інших американських посадовців, присутніх на переговорах в Ер-Ріяді, радник з національної безпеки США Майк Волтц та посланник США із питань Близького Сходу Стів Віткофф.
З російської сторони на зустрічі присутні помічник кремлівського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, які відіграли ключову закулісну роль у нещодавній угоді зі звільнення ув’язнених у США.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною, вважаючи такі дії програшем і слабкістю.
У понеділок, 17 лютого, Президент Володимир Зеленський, коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівський Аравії, наголосив, що Україна не братиме в них участі та не не визнаватиме результатів.