Європейський Союз має намір прискорити процес вступу України до блоку, плануючи відкрити два переговорні кластери вже у першій половині цього року, пише Politico з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

ЄС хоче прискорити вступ України − подробиці

“ЄС необхідно розвивати далі та приймати нових членів. Нам також потрібно посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю війну”, − заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

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Хоча Київ отримав дозвіл на початок переговорів про вступ, перший кластер переговорів досі не відкрито. Весь процес вступу охоплює 6 кластерів, які поділяються на 35 розділів.

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“З технічного погляду, ми можемо бути готові відкрити два кластери для України у першій половині року”, − наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Вона зазначила, що для подальшого прогресу необхідна згода всіх країн-членів ЄС.

Більше по темі Італія підтримала продовження постачання зброї Україні на 2025 рік Проти закону виступили проросійські Рух п’яти зірок і Зелено-лівий альянс.

ЄС сподівається домовитися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб він не блокував переговори про вступ України.

ЄС підтримує прагнення України до кращого майбутнього

Процес розширення Європейського Союзу − це не просто набір технічних процедур та реформ. Україна планує тісно співпрацювати з Польщею у перемовинах про вступ до ЄС під час її піврічного головування в Раді Євросоюзу.

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27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС пролонгували обмежувальні заходи проти Росії на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Перед засіданням Ради ЄС стало відомо, що Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз врахує її занепокоєння щодо енергетичної безпеки.