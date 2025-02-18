Литва готова направити до України військових інструкторів для підготовки українських сил, але наразі не розглядає можливість розміщення своїх миротворців у країні.

Про це заявила старша радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте в ефірі радіостанції Žinių Radijas, передає LRT.

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Литва може відправити в Україну інструкторів замість військових

«Ми безперечно могли б допомогти Україні, надіславши військових інструкторів. Однак питання відправки будь-яких військових контингентів поки не обговорюється», – зазначила вона.

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Скайсгіріте зробила цю заяву після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити війська в Україну для підтримання потенційного миру.

За її словами, перш ніж європейські країни ухвалять рішення про відправку миротворців, необхідно розробити механізм їхньої безпеки.

«ЄС може направити миротворців в Україну, проте головною проблемою залишається їхня безпека. Ми не можемо допустити втрат серед військових, тому маємо ретельно продумати, як їх захистити», – пояснила вона.

Радниця також підтвердила, що питання розміщення миротворчої місії ЄС в Україні досі залишається на порядку денному. Водночас вона висловила сумнів щодо можливості введення миротворців ООН, оскільки для цього необхідна згода обох сторін конфлікту.

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«Теоретично така домовленість можлива, але я не впевнена, що її вдасться реалізувати на практиці», – підсумувала Скайсгіріте.

Які країни можуть відправити своїх військових в Україну

Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, це стане можливим після ґрунтовних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру, який базуватиметься на повазі до міжнародного права.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.