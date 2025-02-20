У четвер Європейський Союз відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа в тому, що лідер України Володимир Зеленський є «диктатором».
Трамп обрушився на Зеленського після того, як Вашингтон розпочав мирні зусилля з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб покласти край трирічній війні, яку веде Кремль.
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«У нас досить пряма і чітка позиція з цього приводу: Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах», - заявив журналістам речник ЄС Стефан де Кірсмекер.
«Україна - це демократія, а путінська Росія - ні».
Різкі висловлювання Трампа на адресу українського лідера посилили побоювання в Європі, що Вашингтон відмовляється від свого союзника в Києві заради швидкої угоди з Москвою.
ЄС наполягає на тому, що і Україна, і Європа повинні мати право голосу під час будь-яких переговорів.
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«Не може бути рішення для України без залучення України і без залучення Європейського Союзу», - заявив де Керсмакер.«Безпека України - це безпека Європейського Союзу».