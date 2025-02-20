У четвер Європейський Союз відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа в тому, що лідер України Володимир Зеленський є «диктатором».

Трамп обрушився на Зеленського після того, як Вашингтон розпочав мирні зусилля з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб покласти край трирічній війні, яку веде Кремль.

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«У нас досить пряма і чітка позиція з цього приводу: Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах», - заявив журналістам речник ЄС Стефан де Кірсмекер.

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«Україна - це демократія, а путінська Росія - ні».

Різкі висловлювання Трампа на адресу українського лідера посилили побоювання в Європі, що Вашингтон відмовляється від свого союзника в Києві заради швидкої угоди з Москвою.

ЄС наполягає на тому, що і Україна, і Європа повинні мати право голосу під час будь-яких переговорів.

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Деякі чиновники Держдепартаменту США проти того, аби адміністрація Трампа публічно заявляла про неможливість членства України у НАТО.

«Не може бути рішення для України без залучення України і без залучення Європейського Союзу», - заявив де Керсмакер.«Безпека України - це безпека Європейського Союзу».

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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