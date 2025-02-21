На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.

Повернення відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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21-річна українка повернулася з окупованої території

«Коли її рідне місто опинилося під контролем російських військ, вона була ще дитиною. Підліткові роки минули під тиском пропаганди та страху, але вона не переставала мріяти про повернення», - йдеться в повідомленні.

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В Україні її чекав дядько, готовий допомогти розпочати нове життя, але вирватися з тимчасово окупованої території було вкрай важко, адже кожна спроба могла становити серйозну небезпеку.

«Тепер вона нарешті вдома, поруч із рідними, які підтримують її на новому етапі життя», - зазначив Єрмак.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

19 лютого Україні вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в російській окупації.

15 лютого з тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще вісьмох дітей.

13 лютого Україна повернула з російської окупації ще двох дітей − 14-річну дівчинку та 17-річного хлопця.

4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.

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28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.