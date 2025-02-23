Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський провів пресконференцію.

Він розповів якою бачить угоду зі США щодо корисних копалин, якими мають бути гарантії безпеки, хто повинен сидіти за столом переговорів та коли може закінчитися війна.

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Kyiv Post зібрав основні заяви президента.

Завершення війни в Україні

Володимир Зеленський переконаний, що закінчити війну наступного тижня, як це припустили в адміністрації Дональда Трампа, неможливо. Адже загалом ще не було предметних зустрічей з цього питання та не обговорювали гарантії безпеки для України.

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Президент вважає, що США будуть робити все, аби гаряча фаза війни завершилася у 2025 році.

При цьому Володимир Зеленський хотів би, щоб Дональд Трамп під час перемовин був на боці України, а «мир через силу» досягали через застосування сили саме до Росії.

Більше по темі Росія заперечила інформацію про зустріч з представниками США 25 лютого Напередодні Дональд Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією 25 лютого в Ер-Ріяді.

«Я вважаю, що США будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилась у цьому році. Я вважаю, що це їх ціль. І вони будуть все робити для цього. Тому я і кажу, що робити все для цього, допомагаючи нам, - це трішечки інший формат. Це те, з чого я і почав: мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку», - заявив Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський під час пресконференції «Україна. Рік 2025» / AFP

Європа має бути представлена за столом переговорів

Глава держави вважає, що представники Франції та Великої Британії також мають брати участь у переговорах щодо миру в Україні.

«Передусім візити Президента Франції Еммануеля Макрона і візит Кіра Стармера (прем’єр-міністра Британії - ред.) наступного тижня до США є важливими, адже вони, як на мене, повинні сидіти за столом переговорів як представники Європи. Я не можу сказати, хто зараз представлятиме Європу. Але вважаю, що бодай одна особа представлятиме ЄС і, безумовно, Велика Британія також має бути за столом», - сказав він.

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Володимир Зеленський додав, що у контексті надання гарантій безпеки Україні він розраховує на Туреччину та турецького президента. Також, на його думку, у мирних переговорах має взяти участь і Німеччина.

В угоді про надра мають бути гарантії безпеки від США

Український лідер заявив, що в угоді про рідкоземельні метали зі США мають бути включені чіткі гарантії безпеки.

«Гарантіями безпеки можуть бути й економічні угоди, про що зараз в медіа дуже багато пишуть, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому в угоді (про надра – ред.) потрібно, щоб було те, чого поки немає, це - гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів», - сказав президент.

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Водночас він заявив, що Київ не визнаватиме допомогу, яку США надали Україні у вигляді грантів як борг.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції «Україна. Рік 2025» / AFP

Готовий залишити посаду заради миру

Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента України, якщо це гарантуватиме мир для нашої держави або членство в НАТО.

Він запевнив, що не тримається за владу.

«Якщо мир для України. Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу. Щоб довго про це не говорити», - сказав він.

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Зеленський прокоментував слова Трампа про «диктатора»

Володимир Зеленський каже, що не ображається на Дональда Трампа за те, що той назвав його «диктатором».

Президент запевнив, що ставати диктатором він не збирається. А вибори відбудуться після припинення воєнного стану в державі.

«Тут немає можливості для емоцій (щодо слів Трампа, що Зеленський «диктатор» - ред.), тому маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією президента США і буду продовжувати саме так. Але, безумовно, я б не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа компліментами, м’яко кажучи…Ображався б на слово «диктатор» той, хто є диктатором», - відповів Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський під час пресконференції «Україна. Рік 2025» / AFP

Україна розробляє аналог Patriot

Президент повідомив, що Україна займається розробкою аналога комплексу ППО Patriot. Однак, деталі не уточнив.

При цьому глава держави зауважив, що Київ досі не отримав системи протиповітряної оборони, які партнери обіцяли ще в липні 2024 року.

«Щодо систем Patriot, ще не всі зайшли після прийняття комплексного рішення на Вашингтонському саміті НАТО - отакі терміни, на жаль. Я навіть не кажу про нові системи, я говорю про ті системи, про які ми домовилися у липні минулого року. Займаємося цими питаннями, займаємося системами ППО і займаємося українськими аналогами - більше нічого не скажу», - зазначив президент.

Виробництво української зброї

За словами президента, у 2024 році Україна виробила 2,2 мільйона FPV-дронів. Він очікує, що цьогоріч кількість безпілотників українського виробництва зростатиме.

Також Зеленський відзвітував, що торік Україна виробила 154 артилерійські системи.

«У минулому році - 154 артилерійські системи вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 - це, на нашу думку, більше, ніж за минулий рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок», - розповів український очільник.