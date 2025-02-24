Уряд Великої Британії оголосив про введення наймасштабнішого пакету санкцій проти РФ з початку війни.

Згідно з повідомленням на сайті британського уряду, ці санкції підкреслюють непохитну підтримку України з боку Великої Британії.

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Масштабні санкції Великої Британії на підтримку України

Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що кожна перервана лінія постачання військового обладнання, кожен викритий пособник путінської агресії є кроком до справедливого та тривалого миру.

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Він наголосив, що тривалий мир можливий лише завдяки силі, і тому Велика Британія зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні максимально сильну позицію.

Британські санкції: від фізичних осіб до “тіньового флоту” РФ

До списку санкцій додано 107 фізичних та юридичних осіб, включаючи виробників та постачальників верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії, зокрема мікропроцесорів, що використовуються в системах озброєння.

Більше по темі Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Ці компанії розташовані в різних країнах, включаючи країни Центральної Азії, Туреччину, Таїланд, Індію та Китай, який є найбільшим постачальником ключових товарів для російської армії.

Санкції також накладені на міністра оборони Північної Кореї Но Кван Чоля та інших північнокорейських генералів і посадовців, які брали участь у відправці понад 11 000 військових КНДР до Росії.

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Крім того, під санкції потрапили 13 російських фізичних та юридичних осіб, включаючи ТОВ «Грант-Трейд», його власника Марата Мустафаєва та його сестру Дінару Мустафаєву, які використовували компанію для постачання передових європейських технологій до Росії для підтримки її агресії проти України.

Вперше Велика Британія запровадила санкції проти іноземної фінансової установи, яка підтримує російську військову машину.

«Ми запроваджуємо санкції проти Керемет Банку з Киргизстану, щоб перешкодити Росії використовувати міжнародну фінансову систему для підтримки своїх військових зусиль», – заявили в британському уряді.

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Велика Британія також додала до списку санкцій 40 суден так званого тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту, загальна вартість якої за останні шість місяців перевищила 5 мільярдів доларів.

Загалом Велика Британія запровадила санкції проти 133 таких танкерів, що є найбільшою кількістю серед країн Європи.

Крім того, Лондон запровадив санкції проти 14 «нових клептократів», включаючи Романа Троценка, одного з найбагатших людей Росії.

План Британії та Франції − подробиці

20 лютого прем’єр-міністр Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових.

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У разі успішного досягнення мирної угоди між Україною та Росією за підтримки США, Велика Британія та Франція планують створити спільні європейські військові сили для гарантування безпеки українських міст, портів та критичної інфраструктури від можливих російських агресій у майбутньому.

Західні офіційні особи повідомили, що чисельність цих сил не перевищить 30 тисяч осіб. Головний упор буде зроблено на протиповітряну та військово-морську оборону.

Наземні війська будуть присутні в обмеженій кількості та не будуть дислоковані поблизу лінії фронту на сході України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.