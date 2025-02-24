Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських партнерів до активізації військової допомоги.

Це вирішальний фактор для забезпечення миру в Європі, заявив Сибіга під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвяченого третій річниці російського вторгнення.

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Сибіга: Військова підтримка України – ключ до миру в Європі

Сибіга наголосив, що зараз формується нова архітектура європейської безпеки, і Україна відіграватиме в ній ключову роль.

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“Нам необхідно втілити нові геополітичні реалії в конкретні дії, і чим швидше, тим краще”, – заявив міністр.

Він закликав до європейської єдності для запобігання повномасштабній війні, наголосивши на необхідності захисту європейських цінностей.

Сибіга також підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, прийняті без її участі, і висловив прагнення до отримання надійних гарантій безпеки.

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“У будь-якому випадку, ми повинні зміцнювати нашу самостійність. Це наше завдання в Україні, і це має стати метою всієї Європи”, – заявив він.

Конфіскація активів РФ та інвестиції в ОПК: пропозиції Сибіги

Міністр запропонував конкретні кроки для зміцнення європейської безпеки, включаючи конфіскацію заморожених російських активів для фінансування поставок зброї Україні, а також розблокування та повноцінне функціонування Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

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Сибіга повідомив про плани України збільшити власне виробництво зброї та закликав до збільшення військової підтримки з боку європейських партнерів, наголосивши на необхідності посилення української протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами.

Він також зазначив важливість поставок бронетехніки, артилерії, засобів розмінування та радіоелектронної боротьби, а також далекобійних систем.

Сибіга підкреслив важливість інвестицій в український оборонний сектор, зазначивши, що це інвестиція в європейську безпеку.

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Він висловив вдячність європейським союзникам за підтримку протягом трьох років війни.